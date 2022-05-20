الأهلي المصري يطالب اتحاد الكرة بإعادة مباراته مع البنك

المصدر: البيان

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أرسل الأهلي المصري خطابا رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه بإعادة مباراته الأخيرة بالدوري التي لعبها أمام البنك الأهلي، الأربعاء الماضي.

واستند الأهلي في خطابه على أن حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR»، المُبلغ لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.

وأكد الأهلي في خطابه أن حكم الفيديو تدخل في أمر لا يُختص به أثناء أحداث المباراة، واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.

وشدد الأهلي على أن هذه القرارات ترتب عليها إلغاء هدف صحيح له، وحرمه من فوز مستحق، حسب ما جاء في خطابه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 34 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز 10 مباريات، وتعادل 4، وخسر مباراة وحيدة.

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