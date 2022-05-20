اتحاد جدة والهلال..كلاسيكو الحسم

المصدر: أ ف ب

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يلتقي اتحاد جدة المتصدر مع ضيفه ومطارده المباشر الهلال حامل اللقب الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في كلاسيكو شبه حاسم في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق ست نقاط أمام الهلال قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وفوز بفارق هدفين يكفيه لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 عاما.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب قبل نحو شهرين 2-1، لأن قوانين الدوري لا تعتمد احتساب الاهداف خارج القواعد بالضعف.

ويمني الاتحاد النفس باستعادة التوازن بعد تعثره أمام الفتح (4-4) في المرحلة الماضية، ما أتاح الفرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 6 نقاط.

ويدخل الاتحاد المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي مدافعه المصري احمد حجازي وعودته الى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب اصابة تعرض لها في فبراير الماضي في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، لكن تبقى مشاركته في المباراة متوقفة على مدى جاهزيته البدنية.

ويملك الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة في مقدمتها الرباعي البرازيلي مارسيلو غروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو داسيلفا وإيغور كورنادو، الى جانب المغربي عبد الرزاق حمدالله وعبد العزيز البيشي ومهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود.

في المقابل، يسعى الهلال الى النهوض سريعا وتعويض خسارته امام الفيحاء بركلات الترجيح في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

وكان الهلال خسر امام الفيحاء صفر-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة في الثالث من مايو الحالي، أتبعها بفوزين على حساب ضمك والاتفاق، وهو يبحث عن انتصاره الثالث تواليا للابقاء على اماله في الدفاع عن اللقب وتشديد الخناق على الاتحاد.

ويخشى مدربه الارجنيتيني رامون دياس من عامل الارهاق الذي قد يؤثر على اللاعبين بعد خوض 120 دقيقة امام الفيحاء.

وتفتتح المرحلة السبت حيث يسعى الاتفاق الثالث عشر إلى تجاوز خسارته الأخيرة أمام الهلال، والخروج بالنقاط الثلاث، عندما يستقبل الحزم صاحب المركز الأخير.

ويبحث النصر الثالث عن فوزه الثالث تواليًا عندما يواجه الرائد التاسع السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة.

ولم يحقق الرائد أي فوز في آخر ثلاث مباريات، حيث خسر اثنتين وتعادل في واحدة كانت أمام الطائي في المرحلة الماضية، ورغم قوة منافسه إلا أنه سيسعى جاهدًا للفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في سعيه الى تفادي الهبوط.

في المقابل، نجح النصر في تحقيق فوز كبير على الشباب 4-2، حافظ من خلاله على مركزه الثالث، وسيكون تركيزه منصبًّا على الفوز للمحافظة على حظوظه في انتزاع المركز الثاني من الهلال.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف النصر عودة مهاجميه الأوروغوياني جوناثان رودريغيس والكاميروني فانسان أبو بكر في حالة اكتمال جاهزيتهما بعدما غيّبتهما الإصابة عن المباراة الماضية، فيما تبدو مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيس صعبة لعدم الجاهزية.

ويبحث الفتح عن النقاط الثلاث، لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة، عندما يستقبل الطائي.

ويضع الأهلي النقاط الثلاث هدفاً رئيساً له، عندما يستضيف أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتختتم المرحلة بمواجهة الفيحاء وضمك.

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