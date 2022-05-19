الهلال السوداني يرفض برمجة مباريات الدوري على ملعبه

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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رفض نادي الهلال برمجة مباريات الدوري الممتاز على ملعبه، ووجه إنذاراً شديد اللهجة للاتحاد السوداني محذراً من عواقب ضغط المباريات على الملعب والاستاد، وأكد نزار عوض مالك عضو لجنة تطبيع نادي الهلال لـ «البيان»، أن ناديه تعامل مع الاستاد على أنه الوحيد المجاز من الاتحاد الأفريقي والمسموح بإقامة المباريات الأفريقية عليه وتشمل مباريات المنتخب السوداني المقبل على خوض تصفيات أمم أفريقيا. وأضاف مالك أنهم اشترطوا على الاتحاد برمجة مباراة واحدة في الدوري الممتاز في اليوم المحدد لمباراة الهلال، وأعلن عن رفضهم لبرمجة أي مباريات أخرى في الدوري.

وحرم (كاف) السودان الموسم الماضي من إقامة المباريات الأفريقية على ملاعبه لعدم استيفاء معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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