«هدف ملغي» يربك خبراء التحكيم في مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أثار «هدف ملغي» لصالح فريق الأهلي في المباراة التي خاضها، أول من أمس، أمام البنك الأهلي، جدلاً كبيراً بين خبراء التحكيم في مصر، الذين لم يتوحدوا على قرار واحد بخصوص هذا الهدف، بعد أن تسابقت البرامج الرياضية في الاستعانة بمجموعة من الخبراء عقب المباراة، وذلك لإبداء آرائهم في صحة الهدف من عدمه، سواء عبر تواجدهم في الأستوديوهات التحليلية أو عبر الهاتف.

وتعادل الأهلي بدون أهداف أمام فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهما لصالح الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، ورفض الأهلي هدية منافسه التقليدي، الزمالك، الذي تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش، ولم يتمكن الفريق الأحمر من اقتناص نقاط المباراة الثلاث، ليظل قابعاً في المركز الثالث برصيد 34 نقطة جمعها من 15 مباراة.

وأحرز لاعب الأهلي محمود وحيد، هدفاً في مرمى البنك الأهلي، غير أن الحكم أمين عمر اتخذ قراره بإلغاء الهدف، بعد الرجوع إلى حكم «الفار»، بداعي عدم قيام رامي ربيعة لاعب الأهلي بتثبيت الكرة عند تنفيذ ركلة حرة، التي نتج عنها الهدف، وعقب المباراة قامت الدنيا ولم تقعد، وتسبب الهدف الملغي في حالة جدل واسعة، فيما ألقت جماهير الأهلي سهام النقد في وجه حكم المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم يتفق خبراء التحكيم بشأن رأي بعينه تجاه الهدف سواء بصحته من عدمها، وأيد الحكم الدولي جهاد جريشة، قرار حكم المباراة بإلغاء هدف محمود وحيد لاعب فريق الأهلي، وأوضح أن تدخل «الفار» كان صحيحاً والكرة من بدايتها لعبها رامي ربيعة بدون تثبيتها، وهو نفس رأي رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، الذي أيد صحة قرار أمين عمر، حكم المباراة، بعدم احتساب هدف للأهلي.

وقال البلتاجي، إن هناك 4 حالات يرجع الحكم فيها إلى تقنية الفيديو منها مراجعة الهدف، وقرار الحكم بعدم احتساب الهدف قرار صحيح، ووفقاً لنص القانون فيجب أن تكون الكرة ثابتة في مكان حدوث المخالفة وهو السبب في صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف.

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