«الكرة الكويتية».. تنتخب مجلس إدارتها الجديد غداً

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، اجتماعها غداً، لانتخاب مجلس إدارة جديد من 7 أعضاء، يدير شؤون الكرة الكويتية لمدة 4 سنوات، ويخوض انتخابات الرئاسة، فواز الحساوي مرشح نادي القادسية، وجمال الكاظمي «العربي».

وعبد الله الشاهين «مستقل»، وحصل على تزكية 13 نادياً، ويتنافس على منصبي نائبي الرئيس 3 مرشحين، هم عبد الحميد الشطي حارس مرمي القادسية والمنتخب الوطني سابقاً، وهايف الديحاني «النصر»، وأحمد العنزي «الجهراء»، وفي العضوية، يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم هملان الهملان «الفحيحيل»، سالم سعدون «التضامن»، عبد العزيز السمحان «كاظمة»، منصور باشا- عارف «العربي»، جمال العتيبي «الساحل»، حسين الخضري «السالمية».

ورفضت كل من اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف، كافة الطعون على ترشيحات الرئيس ونائبيه، فيما حجزت المحكمة الكلية، دعوى وقف الانتخابات للحكم في جلسة 25 الجاري.

وفي حال صدور حكم المحكمة (بعد 5 أيام) بإيقاف الانتخابات، ستدخل الكرة الكويتية في نفق مظلم، ومن الممكن أن تتعرض لعقوبات «فيفا»، وتعود مرة أخرى إلى المربع الأول، ولم يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة واعتماد التقرير المالي والإداري عن السنة المالية 2022/2021، في مخالفة للبند 1 من المادة 27.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد، التي عقدت في أغسطس الماضي، أقرت تعديلاً على النظام الأساسي للاتحاد، قلصت خلاله عدد أعضاء مجلس الإدارة، إلى 7 أعضاء، بدلاً من 14 عضواً «ممثل لكل نادٍ»، وأعقبها جمعية عمومية في فبراير الماضي، أجرت تعديلاً جديداً بإقرار نائبين للرئيس، بدلاً من نائب واحد، وأبقت على عدد أعضاء مجلس الإدارة بشكل عام، وهو 7 أعضاء (رئيس – نائبين – ثلاثة أعضاء – عنصر نسائي).

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