مرتضى منصور يرد بقسوة على هجوم أحمد حسام ميدو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أحمد حسام ميدو في فيديو جديد نشره على الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وقال منصور موجهًا كلامه إلى ميدو: «عيل لعب سنتين في النادي افتكر نفسه رمز للنادي وهذا غير حقيقي»، وفقا للمصري اليوم.

وتابع: «الخمرة لعبت بدماغاك، أكثر من مرة تخطئ وتأتي لتعتذر وتبكي وأسامحك لكن لن يحدث هذا مرة أخرى».

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه عقد اجتماعًا مغلقًا مع اللاعبين، و«أن 80% من اللاعبين قالوا له إنهم يدخلون ملعب القاهرة مهزومين».

وأضاف منصور: «الهزيمة والفوز أمر طبيعي في الرياضة، ولكن عقدنا اجتماعًا مغلقًا مع اللاعبين، وكل لاعب قال لي شكوته، 80% من اللاعبين قالوا إنهم يدخلون ملعب القاهرة مهزومين».

وتابع: «الدوري للزمالك بنسبة 95%، وبنسبة 95% لـ الأهلي أيضًا، هؤلاء اللاعبون هم من أسعدونا الموسم الماضي، الجماهير من حقها أن تغضب ولكن يجب ألا تسبهم».

وقال مرتضى منصور: «اللاعب الذي لن يجدد تعاقده مع النادي، لا توجد أي مشكلة معه، وسنقيم له حفل تكريم، لأنه أسعد جماهير الزمالك كثيرا، لكن أهم شيء أن يكون تركيزك مع الزمالك حتى آخر مباراة في الموسم، وبعدها انتقل للنادي الذي ترغب في الانتقال له، حتى لو كان النادي الأهلي.. هذا حقك، نحن نعيش في عصر الاحتراف».

ووجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة لـ مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، ونجله أمير المشرف العام على الكرة أمس الأربعاء.

وأبدى ميدو استهجانه من حديث مرتضى حول تسبب استاد القاهرة في تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم والتعرض للهزائم في بطولة الدوري المصري.

وقال لاعب الزمالك السابق عبر إنستغرام: «استاد القاهرة هو المكان الذي شهد تتويج الزمالك بالبطولات، هطلع الاستاد نحس إزاي؟، عيب عليكم، ده ملعب الفريق التاريخي».

وأكد ميدو أنه توقع الحديث عن «نحس استاد القاهرة» من مرتضى منصور، ولكنه لم يتصور أن يدعم نجله أمير الفكرة إلى جانب عدد من المحيطين.

وأرجع ميدو تراجع مستوى فريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة إلى إصرار المدير الفني البرتغالي فيريرا على أسماء معينة دون غيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز