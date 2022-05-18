«ريمونتادا» للعربي الكويتي أمام الرفاع البحريني آسيوياً

المصدر: الكويت -أحمد عبداللطيف

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خطف العربي الكويتي أول ثلاث نقاط في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقام في الكويت بعدما نجح في قلب النتيجة لصالحه «ريمونتادا» أمام منافسه الرفاع البحريني بعد أن كان متأخراً بهدفين دون إلى الفوز بثلاثة أهداف أحرزها ‏علي خلف، وابلاي مبينجيو، وبدر طارق، بينما أحرز للرفاع علي العيسى، وجاسم الشيخ، وبهذا الفوز يتصدر العربي قمة المجموعة التي تضم بجانبهما ظفار العماني والخليل الفلسطيني.

ويعد هذا الفوز الأول للنادي العربي بعد غياب 13 سنة عن المشاركة الآسيوية. ورفض مراقب المباراة دخول جماهير النادي العربي قبل انطلاق المباراة بسبب عدم وصول رجال الأمن في الوقت المتفق عليه، ما ترتب عليه عدم السماح بفتح البوابات قبل وصولهم.

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