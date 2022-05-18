200 يوم على انطلاقة مونديال قطر.. احتفالات الجاليات مستمرة

المصدر: الدوحة - البيان الرياضي

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استضافت اللجنة العليا للمشاريع والإرث باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للجاليات المقيمة في قطر، تزامناً مع بدء العد التنازلي لـ 200 يوم على انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™️، وجولة الكأس الأصلية للبطولة المرتقبة نهاية العام الجاري.

وشهدت العديد من الوجهات السياحية في الدوحة، من بينها حديقة أسباير، ولوسيل مارينا، وسوق واقف، ومشيرب قلب الدوحة، عروضاً ثقافية قدمتها 38 من الجاليات المقيمة في قطر، بحضور الآلاف الذين أتيحت لهم الفرصة لالتقاط صور تذكارية مع الكأس الأصلية لمونديال قطر 2022، والاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تعكس التنوّع الذي يميّز المجتمع في الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من مونديال كرة القدم.

وأشاد خالد محمد السويدي مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالدور المهم لممثلي الجاليات المقيمة في قطر خلال جولة الكأس الأصلية للمونديال في أنحاء البلاد، والاحتفال بـ 200 يوم على انطلاق منافسات البطولة، من خلال سلسلة من الفعاليات شكّلت مهرجاناً احتفالياً يبرز تنوّع التجربة الثقافية التي سيستمتع بها المشجعون القادمون من أنحاء العالم إلى قطر لحضور المباريات والفعاليات المصاحبة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

تواصل

وأضاف السويدي: «تستمر إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القيام بدور فاعل في استعداداتنا الجارية لاستضافة بطولة استثنائية نهاية العام الجاري. لقد نجحنا على مدى أكثر من عشر سنوات في بناء علاقات متميزة مع أبناء الجاليات المقيمة في قطر، وحرصنا على إشراكهم في أبرز المحطات على طريق التحضير للبطولة، ونحن سعداء بما لدى أفراد الجاليات من حماس وترقب للحدث العالمي منذ بداية الإعداد له، ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا معاً على مدى الأشهر المتبقية على انطلاق البطولة وخلال منافساتها في نوفمبر وديسمبر المقبلين».

وشملت العروض، التي قدمتها فرق فنية من قطر والهند وغانا وأوغندا ومصر والمغرب وفلسطين والأردن وسوريا وكولومبيا، فنوناً موسيقية وفلكلوراً شعبياً، إضافة إلى حرف يدوية، وألعاب محاكاة لكرة القدم وغيرها، كما أتاحت اللجنة العليا الفرصة لقادة الجاليات لالتقاط صور خاصة مع الكأس الأصلية للمونديال.

إعجاب

وقال عبد الجبار فارس، أحد أفراد فرقة الفنون الفلسطينية: «حظيت العروض التي قدمناها في سوق واقف ومشيرب والمدينة الآسيوية بإعجاب الجمهور من جميع الأعمار والجنسيات، ولم تقف اللغة حاجزاً أمام استمتاع الحضور بما قدمناه من فنون تقليدية تعكس تراث شعبنا».

وأضاف: سعدنا بالفرصة الفريدة التي أتيحت لنا لالتقاط صور مع الكأس، ومن الرائع والمؤثر أن هذه هي المرة الأخيرة التي نرى فيها كأس البطولة قبل أن تظهر مجدداً في استاد لوسيل 18 ديسمبر المقبل لتتويج الفائز باللقب، وعندها سنكون نحن أيضاً فائزين في هذا الحدث الكبير، بعد أن ننجح في تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم ولأول مرة على أرض عربية.

وفي ختام جولة الكأس الأصلية للمونديال في أنحاء قطر أوائل الشهر الجاري؛ توافد أكثر من 10 آلاف شخص إلى الحي الثقافي كتارا بالدوحة لحضور احتفالية خاصة قبيل انطلاق الجولة العالمية للكأس، بمشاركة نخبة من الضيوف من بينهم نجم الكرة البرازيلية وسفير إرث قطر كافو، الفائز بكأس العالم مرتين.

وشهد الحفل أداءً مميزاً من فرقة للفنون الشعبية من كولومبيا، وأعرب مؤسس الفرقة يولير برادا عن فخره بإلقاء الضوء على ثقافة وتقاليد بلاده أمام جمهور عريض ومتنوع في قطر، وقال: تساعد مثل هذه العروض التي قدمناها في تعريف أطفالنا بتراث بلادهم، مع مشاركة جوانب من ثقافتنا مع الناس في قطر، ونفخر بالإسهام في الترويج لكأس العالم 2022 في أوساط المشجعين في بلدان أمريكا الجنوبية. ونحن سعداء بالمشاركة في دعم العديد من الفعاليات في قطر طوال السنوات الماضية، ولا شك أن حضورنا يقدم نموذجاً رائعاً لالتقاء الثقافات تحت مظلة الفنون والشغف بالرياضة الأكثر شعبية في العالم.

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