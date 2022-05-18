استاد القاهرة «عقدة» الزمالك المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تواصلت «عقدة» فريق الزمالك المصري مع استاد القاهرة الدولي، بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز على هذا الملعب في خمس مباريات متتالية، وواصل حامل لقب الدوري المصري، سقوطه في البطولة للمباراة الثانية على التوالي، بالخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت لصالح الجولة 19من الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد (41 نقطة) جمعها من 19 مباراة، غير أن نزيف النقاط المتكرر، سيكون حائلاً أمام الفريق الأبيض في مشواره نحو الاحتفاظ باللقب.

وطلب رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة إلى ملعب بتروسبورت، وذلك عقب تلقي الفريق الأبيض الهزيمة أمام فريق إنبي، بهدفين دون رد، في الجولة الـ 18 من الدوري، إلا أن طلب رئيس الزمالك قوبل بالرفض من مسؤولي رابطة الأندية المحترفة، بسبب عدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة أي مباريات للأهلي أو الزمالك على هذا الملعب.

ويواجه الزمالك سوء حظ في المباريات التي لعبها على استاد القاهرة، وذلك منذ تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا تدريب الفريق، وفشل الفريق في تحقيق الفوز أو تسجيل أي هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب، بداية من خسارته بهدف دون رد أمام فريق الوداد المغربي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعدها تعادل الزمالك من دون أهداف أمام فريق ساغرادا الأنغولي في دوري الأبطال أيضاً، ثم تعادل من دون أهداف أمام فريق فاركو بالدوري المحلي، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين، أولهما على يد فريق إنبي بهدفين دون رد، ثم طلائع الجيش بهدف دون رد.

وألمح جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، في وقت سابق، إلى سوء حظ يواجه الفريق في مبارياته باستاد القاهرة، بعدم القدرة على تسجيل الأهداف، قبل أن يعلن رئيس النادي بشكل رسمي طلب نقل المباريات، بعد الخسارة من إنبي.

قرار

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة، وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضاً على موافقة النادي المالك لاستاد بتروسبورت على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وكشف رئيس الزمالك عن رفض اللعب على استاد القاهرة وعدم خوض أي مباراة على الملعب، وقال، إن اللاعبين يدخلون مباريات استاد القاهرة مهزومين قبل بداية المباراة لأن الأمر نفسي، ولذلك طلب عدم لعب مباريات الفريق هناك، وتساءل هل يعقل ألا يسجل نادي هدفاً على الملعب نفسه لمدة ثلاثة أشهر؟

وأضاف رئيس الزمالك، إن لاعبي الفريق أبلغوه برفض اللعب على استاد القاهرة، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار بعدم استكمال الدوري على ذلك الملعب، وأوضح حصوله على موافقة ملعبي الدفاع الجوي وبتروسبورت لخوض المباريات هناك، وأبلغ وزير الرياضة بعد رفض رابطة الأندية.

وشدد قائلاً، «هذا حق لنا أن نختار الملعب الذي نخوض عليه مبارياتنا، ولدينا موافقة من الدفاع الجوي وبتروسبورت وإذا تم الرفض لن نستكمل مبارياتنا.. الزمالك في مباراة طلائع الجيش إذا استمر في الهجوم لمدة 50 عاماً لم يكن سيسجل ولا تسألونني لماذا».

نهائي أفريقيا

من ناحية أخرى بدأت اللجنة التي شكلها مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، والمعنية بتسهيل حضور جماهير الفريق في مباراة الوداد المغربي، التي ستقام في 30 الجاري، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مخاطبة بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية، ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وكانت مباراة نهائي دوري الأبطال شهدت أزمة كبيرة، بعد قرار «كاف» باختيار ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لاستضافة المباراة للسنة الثانية على التوالي، وهو ما دفع مجلس إدارة الأهلي لتصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برغم الموافقة على خوض المباراة على الملعب المحدد.

وأمام إصرار «كاف» على قراره ورفضه نقل المباراة إلى ملعب محايد، بداعي أن اختيار ملعب محمد الخامس تم بناءً على عملية تصويت، عمل الأهلي سريعاً على مواجهة هذه الأزمة، وقرر تشكيل لجنة لتسهيل سفر الجماهير إلى المغرب، وتضم اللجنة كلاً من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات.

ويستهدف الأهلي إرسال 30 طائرة للجماهير، وذلك من أجل مؤازرة الفريق في مباراة نهائي دوري الأبطال، سعياً لتحقيق إنجاز قاري جديد، وهو الحصول على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فضلاً عن الابتعاد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، حيث يمتلك الفريق الأحمر عشرة ألقاب.

وكان مجلس إدارة الأهلي طلب من «كاف» إخطاره بأسعار تذاكر المباراة، حتى يقوم النادي بسداد قيمة نسبة 50 بالمائة من سعة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء التي تقام عليه المباراة النهائية.

كما أصدر النادي بياناً طالب فيه بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة - تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي).

وذلك لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء، وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره، وفقاً لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل «كاف» بشكل عاجل.

كما طالب الأهلي بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي على جماهيره فقط، وأن يقوم «كاف» بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك، وكذلك توفير التأمين الكامل لسلامة كل عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة، والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كل اللاعبين داخل الملعب.

وذلك إضافة إلى التأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة ملعب المباراة، والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

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