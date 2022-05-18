وفاة الجزائري الدولي السابق فوزي منصوري

المصدر: أ ف ب

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توفي مدافع منتخب الجزائر السابق فوزي منصوري الذي شارك في صفوفه أساسياً في مونديالي 1982 و1986 عن 66 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن ناديه السابق مونبلييه الفرنسي الاربعاء.

وقال مونبلييه في بيان "علم نادي مونبلييه بحزن عميق وفاة لاعبه السابق فوزي منصوري الذي كان يكافح المرض منذ أشهر عدة".

ودافع منصوري عن ألوان مونبلييه على دفعتين من 1981 الى 1983 ثم من 1985 الى 1986 وخاض في صفوفه 61 مباراة، كما لعب لاندية نيم وبيزييه ومولوز.

وكان منصوري ضمن الجيل الذهبي الذي شارك في مونديال إسبانيا عام 1982 عندما حقق "محاربو الصحراء" فوزاً تاريخياً على ألمانيا الغربية 2-1 ليحققوا اول انتصار للجزائر في النهائيات. كما خاض نهائيات مونديال المكسيك عام 1986، عندما خرج منتخب بلاده مرة ثانية من دور المجموعات.

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