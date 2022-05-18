بعد خسائر الزمالك الأخيرة.. مرتضى منصور يؤكد: القادم أسوأ

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن مستقبل النادي الأبيض سيكون أسوأ من الوضع الحالي، وذلك في أعقاب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وخسر الزمالك من طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها الأبيض، بعدما سبق وخسر في المباراة التي سبقتها أمام إنبي بهدفين دون رد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الشمس" الفضائية: "تريدون الصراحة؟ القادم أسوأ بالنسبة للزمالك اللاعبين لا يعلمون هل سيكمل رئيس النادي في منصبه أم سيدخل السجن".

وتابع: "لدينا العديد من الملفات مثل تجديد عقود اللاعبين والصفقات الجديدة التي نرغب في ضمها، ولا نستطيع حسم هذه الملفات بسبب عدم وضوح الرؤية".

وأتم: "هناك لاعبين طالبوا بسحب عقودهم بعد التوقيع للزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد، بعد الحكم الذي صدر ضدي بالسجن لمدة عامين".

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري حصل على حكم قضائي يقضي بسجن مرتضى منصور عامين بتهمة السب والقذف.

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