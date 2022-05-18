مبلغ خيالي للاعب المصري أحمد حجازي لرفض عرضي الأهلي وبيراميدز

المصدر: البيان

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قرر اللاعب المصري أحمد حجازي البقاء مع ناديه فريق الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل في الشهور القليلة المقبلة.

وتلقى مدافع منخب مصر في الفترة الماضية عرضًا من نادي بيراميدز من أجل ضمه في الصيف الجاري، كما يدرس الأهلي إعادة اللاعب من جديد في الفترة المقبلة، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

ووفقاً لمصادر مقربة من أحمد حجازي فقد قرر اللاعب الاستمرار مع نادي الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة في ظل المعاملة الرائعة التي يلقاها من مسؤولي بطل السعودية فضلاً عن المستوى المتميز الذي وصل إليه الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.

ويشعر أحمد حجازي بالراحة في صفوف الاتحاد السعودي وهو متصدر جدول الدوري في الوقت الحالي وبالتالي سيشارك مع الفريق في الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا، فضلاً عن أن اللاعب يحصل على راتب سنوي حالياً في الاتحاد يصل إلى 50 مليون جنيه مصري وهو المبلغ الذي لن يستطيع أي نادٍ مصري منحه له.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر اسم أحمد حجازي ضمن كتيبة الفراعنة لمباراتي أثيوبيا وغينيا المقبلتين في مستهل مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

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