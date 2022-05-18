رئيس نادٍ عراقي يشكو اتحاد بلده إلى "الفيفا"

المصدر: دبي-علي شدهان

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كشف حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية العراقي، النقاب عن التقدم بخطاب شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضد الاتحاد العراقي للعبة، على خلفية استدعاء الأخير أحد لاعبي فريق الديوانية للانضمام إلى منتخب العراق الأولمبي، من دون موافقة النادي.

شروط "الفيفا"

واعتبر العنكوشي خطوة الاتحاد العراقي "تجاوزا"، وعدم مراعاة لشروط وآليات "الفيفا" بشأن دعوة لاعبي الأندية إلى المنتخبات الوطنية، معلنا عن رفضه تلبية دعوة ضم لاعب ناديه، محمد الباقر كريم إلى المنتخب العراقي الأولمبي.

توتر ملحوظ

وتشهد علاقة نادي الديوانية مع اتحاد كرة القدم العراقي، توترا ملحوظا على خلفية تصريحات تلفزيونية للعنكوشي، هاجم فيها اتحاد الكرة العراقي، وإقدام الهيئة العامة للنادي على عقد مؤتمر لإقالة العنكوشي، والذي رد بعدم قانونية تلك الإقالة.

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