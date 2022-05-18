الأندية الكويتية تتحدى «الآسيوي»

المصدر: (الكويت – أحمد عبداللطيف)

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تدخل الأندية الكويتية ممثلة في ناديي العربي والكويت اليوم منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وتتطلع إلى التأهل للدور قبل النهائي لغرب آسيا وحصد بطاقة التأهل كبطل للمجموعة أو أفضل ثاني في المجموعات الثلاث ومحاولة التغلب عن الأزمة التي صدرها الاتحاد الآسيوي لناديي العربي والكويت بعدم اعتماد اللاعبين غير محددي الجنسية كلاعبين آسيويين ( 3+1) وهو ما جعل الأجهزة الفنية تعيد ترتيب الأوراق وتفاضل بين المحترفين لإيجاد مخرج فني، خاصة وأن قرار الاتحاد الآسيوي جاء متأخراً وقبل بضع ساعات قليلة من انطلاق منافسات الجولة الأولى لمنافسات كأس الاتحاد.

في اللقاء الأول يستضيف العربي منافسه الرفاع البحريني، بينما يبحث الكويت عن أول ثلاث نقاط أمام الأنصار اللبناني.

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