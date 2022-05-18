«كاس» تحرم المريخ من التسجيلات

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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أسدلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الستار على القضية التي شغلت الوسط الرياضي فترة طويلة بتعاقد الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس مع ناديي الهلال والمريخ، حيث قامت بتجريم سلوك نادي المريخ، وعلى إثر ذلك قامت بتحويل الثلاثي إلى لجنة الانضباط مع توصية بالاكتفاء بالعقوبة التي صدرت بحقهم في وقت سابق.

كما قامت بحرمان نادي المريخ من فترة تسجيلات واحدة وألزمته بجانب الاتحاد بدفع كل مصروفات القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية على المريخ ورمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس تدفع بناءً على القيمة المالية لعقود اللاعبين الثلاثة، ويتم إيداعها لنادي الهلال السوداني باعتباره الطرف الذي كسب القضية.

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