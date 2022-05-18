الشرطة يتوّج بلقب الدوري العراقي قبل انتهاء الموسم بـ 7 مراحل

المصدر: أ ف ب

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توج الشرطة بلقب مسابقة الدوري العراقي لكرة القدم بقيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، اثر فوزه على غريمه القوة الجوية 2-0 الثلاثاء في لقاء مؤجل من المرحلة السابعة والعشرين.

على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد وبحضور اكثر من 15 الف متفرج، قاد السوري محمود المواس وعلي حصني الشرطة الى اللقب السادس في تاريخه بإحرازهما هدفي المباراة في الدقيقتين (26 و46) ليصبح رصيده (82 نقطة) متقدما على اقرب مطارديه ثاني الترتيب الطلبة بفارق (23 نقطة).

قدم الشرطة موسما متميزا حقق فيه الفوز في 26 مباراة وتعرض لخسارة مرة واحدة وتعادل في أربع مباريات ولم يجد منافسا حقيقيا على اللقب بسبب الهزات الكبيرة التي تعرض لها قطبا فرق العاصمة الزوراء والقوة الجوية في موسم عد الأسوأ لهما.

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