الكاف يحسم الجدل ويحدد موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموعد النهائي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022، كما حدد الملعب الذي يستضيف المواجهة الختامية للبطولة.

ونشر "كاف" عبر موقعه الرسمي تأكيدا بأن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 30 مايو الجاري.

وكان هناك جدل واسع بشأن إقامة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، رغم مشاركة أحد الأندية المغربية كطرف باللقاء النهائي للبطولة، ورفض نقل اللقاء لملعب محايد للفريقين داخل أو خارج القارة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الملعب الذي يستقبل المواجهة النهائية لدوري الأبطال، يوم 30 لشهر مايو الجاري، لتقام على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس .



وأكد "كاف" في بيانه، بأن المباراة ستقام على المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، وستكون في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

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