ميدو: الأهلي حول دوري أبطال إفريقيا إلى دورة رمضانية

المصدر: البيان

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أشاد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك المصري السابق، بأداء لاعبي الأهلي المصري خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي صعد إلى النهائي الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطيه الرجاء المغربي ثم وفاق سطيف الجزائري في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

وقال "ميدو" خلال برنامجه «الريمونتادا» الذي يقدمه عبر قناة «المحور»: "الأهلي حول بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى دورة رمضانية".

وتابع: "هذا ليس تقليلاً من أي فريق آخر، ولكن الأهلي في دور الثمانية ونصف النهائي فاز بكل أريحية، وهو يضع قدم على الأخرى".

وأردف: "الأهلي قلب البطولة بالنظام ورجولة لاعبيه، هناك مساهمة إدارية، ولكن أيضاً قتال لاعبيه في الملعب كان له دوراً كبيراً".

وأتم: "لابد أن يحاول لاعبو الزمالك الخروج من كل مباراة بالدم، أي القتال من الثانية الأولى وحتى الأخيرة".

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

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