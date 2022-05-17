نجا من الموت بأعجوبة.. سيارة «ربع نقل» تدهس حارس المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصري، أن الحادث الذي تعرض قبل أيام لم يكن سهلاً، مشيراً إلى أنه رأى الموت بعينيه ونجا منه بأعجوبة.

وقال مسعود في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» الذي يذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: "كانت هناك سيارة ربع نقل تعود إلى الخلف وأنا جالس على الأرض، صدمتني ومرت العجلات على جسدي".

وتابع: "السائق لم يراني، ولم يكن يقصد بالطبع، ولكن الحادث لم يكن سهلاً".

وأكمل: "أشكر سمير حلبية رئيس النادي المصري، الذي يحاول بشتى الطرق سفري إلى خارج مصر من أجل خوض رحلة علاج، وأكد أنه سيتكفل بكافة المصاريف".

وأضاف: "أشكر جماهير بورسعيد أيضاً لدعمها الكبير، سأعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى، رغم صعوبة الحادث".

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