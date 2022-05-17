إيقاف لاعب الاتحاد السعودي "فهد المولد" 18 شهراً

المصدر: البيان

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قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أمس الإثنين، رسميا، إيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب تناوله مادة محظورة.

ووفقا لبيان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فإن المادة المحظورة هي Fursoemide وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأوضحت اللجنة أن قرار إيقاف فهد المولد يتم داخليا وخارجيا، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت يوم 28 مارس 2022، وأكدت أن عودة اللاعب للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته، وأشارت إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ القرار.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في 2019؛ بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

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