الصيعري أول مدرب سعودي في الدوري التونسي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تعاقد نادى مستقبل الرجيش التونسي، الذي ينشط ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى، مع المدرب السعودي حمود الصيعري بدلا عن التونسي فريد بن بلقاسم، الذي انتهت مهمته بنهاية الموسم الحالي، وأصبح الصيعري أول مدرب سعودي في تاريخ كرة القدم التونسية.

وكشفت وسائل إعلام تونسية عن أن مستقبل الرجيش أتمّ اتفاقه النهائي مع حمود الصيعري لقيادة الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وسبق للمدرب حمود الصيعري تدريب عدة أندية سعودية تنشط أغلبها ضمن أندية الدرجة الأولى، مثل حطين، أولمبي الاتحاد، العين، الاخدود، النهضة، النجوم، جدة، المجزل، الربيع، ومنها أندية حقق معها الصعود الى دوري الدرجة الأولى، مثل ناديي القلعة والانطلاق.

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