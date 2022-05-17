أنس جابر أعلى تصنيف للعرب في التنس

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي ايه» لكرة المضرب، بعد ارتقائها إلى المركز السادس، وهو الأفضل في مسيرتها، في أعقاب وصولها إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية، وستكون من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الجاري.

وتقدّم أنس جابر، أول عربية دخلت لائحة العشرة الأُوائل في العالم العام الماضي، مستويات متميزة، وتوجت بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الإنجليزية العام الماضي. كما وصلت إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالمياً البولندية شفيونتيك.

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