«العاصفة» تؤجل نهائي كأس أمير الكويت

المصدر: (الكويت - أ ف ب)

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قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير بين السالمية وكاظمة، التي كانت مقررة أمس على ملعب جابر الأحمد الدولي، أسبوعاً، بسبب سوء الظروف الجوية نتيجة عاصفة رملية تضرب البلاد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية 23 الجاري.

ويلتقي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية للنسخة 60 من كأس أمير الكويت، والتي تعتبر ختاماً رسمياً لموسم طويل شهد تقلبات بالجملة.

وسبق لكاظمة أن توج باللقب سبع مرات آخرها في موسم 2010 ــــــ 2011، في مقابل لقبين للسالمية آخرهما منذ 21 عاماً عندما تغلب على كاظمة بالذات في نهائي موسم 2000 ــــــــ 2001.

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