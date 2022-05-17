الأهلي يواصل التصعيد ضد «كاف»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

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قرر النادي الأهلي المصري استمرار التصعيد ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد قرار «كاف» بإقامة المباراة بالمغرب، برغم وجود طرف مغربي بالنهائي، وفي الوقت نفسه أكد الأهلي خوضه المباراة في الملعب والموعد المحددين احتراماً لقيمة النادي وتاريخه.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي، قرارات حول أزمة الملعب، أكد خلالها اعتزازه بعلاقته الطيبة مع كل أندية المغرب وجماهيرها وانها ليست طرفاً في الأزمة، وأن موقف النادي يختص به «كاف» بسبب عدم تطبيق الحياد عند تحديد الملعب واكد النادي أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يهدف لإرساء مبدا العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو التأجيل لحين الفصل في الموضوع.

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