المصري يتظلم ضد قرارات «كاف»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

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شدد سمير حلبية، رئيس النادي المصري، على أن عقوبات الاتحاد الأفريقي «كاف» ضد ناديه جاءت ظالمة ودون الاستناد إلى اللوائح، مشيراً إلى أن ظلم الحكم هو سبب المشكلة ولم يتعرض للمحاسبة، وقال: العقوبات جاءت على حسب الأهواء وليس اللوائح، وسيقوم النادي بإرسال مذكرة للتظلم ضد هذه القرارات.

وأعلن «كاف» عقوباته على النادي المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وشهدت مباراة الإياب مناوشات نتج عنها معاقبة محمود جابر المدير الإداري للمصري بالإيقاف ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقي وتغريمه 10 آلاف دولار، كما تقرر إيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف فريد شوقي ومحمد عبد اللطيف «جريندو» 4 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار لكل منهما.

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