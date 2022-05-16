إيهاب جلال يوافق على مواجهة كوريا الجنوبية ودياً.. واتحاد الكرة يعارض

المصدر: البيان

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تلقى اتحاد الكرة المصري، دعوة من إحدى شركات التسويق لخوض مباراة ودية بين المنتخب المصري ومنتخب كوريا الجنوبية.

وطلب مسؤولو منتخب كوريا الجنوبية مواجهة منتخب مصر 14 يونيو المقبل في كوريا.

وبحسب جريدة "المصري اليوم"، فإن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر أبدى موافقته على خوض المباراة، ولكن قد يرفض مسؤولو اتحاد الكرة الأمر.

وأكدت الصحيفة أن رفض مسؤولي اتحاد الكرة المصري يعود إلى حرصهم على انتظام بطولة الدوري، عقب انتهاء الأجندة الدولية 14 يونيو المقبل التي تستمر لمدة أسبوعين، لذا سيكون من الصعب خوض المباراة قبل هذا الموعد نظراً لارتباط الفراعنة بمباراة إثيوبيا 9 يونيو في مالاوي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام منتخبي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

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