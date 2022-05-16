نجم منتخب المغرب السابق يدافع عن الأهلي ويهاجم الاتحاد الإفريقي

المصدر: البيان

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أكد عبدالسلام وادو نجم المنتخب المغربي السابق، أن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في بلاده يعتبر ظلم، مشدداً على أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليس به شفافية أو عدل.

وقال وادو خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية: "لست مع لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في بلدي المغرب، حتى لو كانت قادرة على تنظيم رائع لهذه البطولة، يجب أن يكون للأهلي والوداد نفس الفرص لأنها مباراة واحدة".

وأضاف: "الحيادية هي أن تلعب المباراة ويكون لكل طرف نفس الفرص والمميزات، والشفافية هي إقامة النهائي في بلد محايد".

وتابع: "فريقان كبيران مثل الأهلي والوداد يلعبان النهائي، يجب أن يفوز الأفضل في ظروف متساوية ويجب ألا تكون هناك أغراض أخرى".

وأكمل: "يجب أن نوقف الفضائح الذي تحدث من الحكام وغيرها من الفضائح الكروية، التي أصبحت أمراً معتادا في الملاعب الإفريقية".

وأتم: "أحترم الأهلي وتاريخه، ولكن أتمنى أن يفوز الوداد ويحقق اللقب، وأعتقد أن كرة القدم المغربية تتطور بشكل كبير".

ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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