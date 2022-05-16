فاركو يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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حرم فاركو مضيفه بيراميدز من تصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا بعدما فرض عليه التعادل السلبي أمس الأحد في ملعب الدفاع الجوي في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

بتلك النتيجة توقفت انتصارات بيراميدز، التي استمرت ثلاث مباريات تواليا رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك حامل اللقب والمتصدر بـ 41 نقطة فيما رفع فاركو رصيده الى 27 نقطة في المركز السادس.

وواصل الإسماعيلي رحلة النجاة من صراع الهبوط لدوري الدرجة الثانية بفوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين بملعب الإسماعيلية.

سجل هدفي فوز الإسماعيلي باهر المحمدي (13 من ركلة جزاء) وأضاف البديل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني (76).

بتلك النتيجة حقق الإسماعيلي فوزه الرابع هذا الموسم والثاني تواليا بقيادة مدربه الجديد حمزة الجمل خلفا للمقال حمد ابراهيم لتراجع النتائج والاول على ملعبه منذ انطلاق المسابقة رافعا رصيده الى 17 نقطة ليحتفظ في المركز السادس عشر ، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وفرض انبي تعادلا إيجابيا على مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-2. سجل هدفي انبي النيجيري جون إيبوكا (22 و67)، وسجل للمقاولون العرب محمود عبد العزيز (45+11 و55 ).

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا بعدما احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء المقاولون قبل نهاية الوقت بدل الضائع بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد ، سددها محمد سمير مدافع المقاولون وارتدت من يد الحارس محمود جاد لكريم مصطفى اسكنها الشباك ، ولكن الحكم قرر إعادتها بعد تقدم لاعبي الفريقين داخل منطقة الجزاء أثناء التنفيذ وسددها عبد العزيز سكنت الزاوية اليمني لمرمى انبي.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، ورفع إنبي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

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