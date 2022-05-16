اللجان الأولمبية والاتحادات والأندية العربية تنعى فقيد الوطن

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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نعت اللجان الأولمبية والاتحادات والأندية العربية، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، معربة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاعر المواساة للشعب الإماراتي والعربي.

ونشرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مواساة جاء فيها: تتقدم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكتب الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي في «تويتر» تغريدة جاء فيها: خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقررت وزارة الرياضة السعودية تعليق المنافسات الرياضية حتى اليوم.

وتقدمت اللجنة الأولمبية الكويتية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما قررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة لمدة ثلاثة أيام.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ونشرت رسالة مواساة إلى الشعب الإماراتي والعربي جاء فيها: نتقدم بخالص العزاء إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

وأعربت اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها الشديد لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عبر بيان على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» جاء فيه: تتقدم اللجنة الأولمبية الأردنية بخالص العزاء إلى قيادة وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..

ونشرت اللجنة الأولمبية العمانية رسالة مواساة عبر حسابها جاء فيها: تتقدم اللجنة الأولمبية العُمانية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات حكومةً وشعباً بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتقدم الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات حكومة وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

مواساة

وتقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقرر الاتحاد البحريني تأجيل جولة كأس العالم 2022 التي كانت مقررة السبت، وتأجيل الجولة 3 من ملحق الصعود والهبوط لتقام اليوم.

ونشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسالة مواساة على حسابه في «تويتر» جاء فيها: «يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإماراتي لكرة القدم لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه».

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» جاء فيه:

«ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم، بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية.

وتقدم اتحاد الكرة المصري بخالص العزاء لرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد الإماراتي وحكومة وشعب الإمارات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمـد عائلته الكريمـة وشعب دولة الإمارات بجميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الأهلي المصري المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في بيان على حساباته الرسمية قال فيه: النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى قائداً من أعظم القادة العرب في التاريخ الحديث، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده، وله الكثير من المواقف المشهودة في سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف البيان: النادي الأهلي ومجلس إدارته إذ يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات؛ قيادةً وشعباً في هذا المصاب الجلل، راجين من الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يلهم الأشقاء الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى جنة الخلد

ونعى الهلال السعودي، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وكتب على حسابه عبارة «إلى جنة الخلد»، ونشر رئيس مجلس إدارته فهد بن سعد بن نافل تغريدة على حسابه جاء فيها: خالص العزاء وصادق المواساة للأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

كما قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم واجب العزاء إلى نظيره الإماراتي، ونشر بياناً عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، جاء فيه: «تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين أصالة عن نفسه ونيابة عن المكتب التنفيذي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بأصدق عبارات العزاء والمواساة الحسنة لأشقائنا باتحاد الإمارات لكرة القدم، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بين الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

ألهمكم الله الصبر ،وجنبكم كل مكروه ورعاكم بعنايته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

حداد

وأعلن نادي بيراميدز المصري، الحداد ولمدة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال النادي في بيان رسمي: «مجلس إدارة نادي بيراميدز، والرئيس التنفيذي، والأجهزة الفنية، واللاعبون، وجميع العاملين بالنادي، ينعون بخالص الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي انتقل إلى جوار ربه».

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص العزاء والمواساة للأمة العربية، ولحكومة وشعب دولة الإمارات في مصابهم الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم كل محبيه من شتى بقاع الأرض الصبر والسلوان.

كما نعت العديد من الأندية العربية الأخرى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك نادي ميلان الإيطالي الذي نشر عبر حسابه الرسمي العربي رسالة تعزية جاء فيها: أي سي ميلان يتقدم بخالص التعازي إلى حكومة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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