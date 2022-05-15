الأهلي المصري يكرّس «عقدته» للأندية العربية في أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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واصل فريق الأهلي المصري تحقيق الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد أن وصل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، والمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وبات أكثر الأندية الأفريقية وصولاً للنهائي القاري، فضلاً عن أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (10 مرات)، وهو صاحب اللقب في آخر موسمين للبطولة.

ومن بين المواسم الثلاثة الماضية، التي نجح فيها الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية، كرّس الفريق الأحمر «العقدة» للأندية العربية، بعد أن نجح في إقصائها من المشهد.

وضرب الأهلي موعداً في المباراة النهائية أمام فريق الوداد المغربي، في 30 الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وهي المباراة التي شهدت أزمة كبيرة، بعد أن وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على ملعب محمد الخامس، للعام الثاني على التوالي، وذلك على الرغم وجود طرف من دولة المغرب في المباراة، وأمام ذلك قرر النادي الأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

ونجح الأهلي في نسخة العام الجاري من دوري الأبطال، في إقصاء أربعة أندية عربية، بدأها بالتفوق على ناديي الهلال السوداني ومواطنه المريخ، في دور المجموعات، وتعادل الأهلي مع الهلال ذهاباً من دون أهداف، قبل أن يتفوق عليه إياباً بهدف دون رد، كما فاز على المريخ ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإياباً بثلاثة أهداف لهدف.

وفي دور ربع النهائي من البطولة، نجح الأهلي في إقصاء فريق عربي آخر، وهو الرجاء المغربي، حيث فاز عليه ذهاباً في القاهرة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل معه إياباً على ملعبه بنتيجة (1-1)، وكذلك فعلها الأهلي في الدور قبل النهائي، لكن هذه المرة على حساب وفاق سطيف الجزائري، وفاز الأهلي ذهاباً على بطل الجزائر بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف دون رد، فيما سيطر التعادل بنتيجة (2-2) على مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب «5 يوليو».

النسخة الماضية

وفي نسخة العام الماضي من البطولة (2021)، نجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية، على حساب الترجي التونسي، وتفوق عليه في ملعبه ذهاباً بهدف دون رد، قبل أن يلحق به الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب بالقاهرة، وحقق الأهلي لقب هذه النسخة على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي نسخة العام (2020)، التي حقق فيها الأهلي اللقب الأفريقي بعد غياب دام لنحو 7 أعوام، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، صعد الأهلي إلى المباراة النهائية على حساب فريق الوداد المغربي، وفاز عليه ذهاباً في المغرب بهدفين دون رد، قبل أن يحقق فوزاً جديداً في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكذلك واصل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي أرقامه المميزة مع الفريق في دوري الأبطال، منذ توليه المسؤولية في أكتوبر من العام 2020، وهي الأرقام التي صنعت شعبيته الكبيرة لدى جماهير الأحمر، برغم تحفظات البعض على أداء الفريق في الدوري المحلي، وحقق موسيماني تفوقاً ملحوظاً أمام الأندية العربية، حيث لعب ضد الأندية العربية 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث ولم يتذوق طعم الخسارة.

شعبية

وزادت شعبية المدرب الجنوب أفريقي لدى جماهير الأهلي، بعد أن قاد الفريق للأخذ بالثأر من الأندية التي تفوقت على الأهلي سابقاً في البطولة القارية، وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني الفوز على الوداد بنتيجة 5 - 1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2020، ليزيح بطل المغرب من البطولة، ويعاقبه على فوزه على الأهلي في نهائي نسخة عام 2017.

وفي نهائي نسخة العام 2020، الذي أطلق عليه «نهائي القرن»، نجح موسيماني في تقديم أوراق اعتماده، عندما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال النسخة قبل الماضية من البطولة، ليحصد الأهلي اللقب بعد أن خسر الفريق الأحمر نهائيين متتاليين.

وفي نسخة العام الماضي، نجح موسيماني في كسر عقدة الأهلي أمام فريقه السابق صن داونز، وفاز عليه بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بالقاهرة قبل أن يتعادل في موقعة الإياب ببريتوريا بهدف لكل فريق، في الدور ربع النهائي من البطولة، ويعوض الأهلي الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على يد بطل جنوب أفريقيا، الذي كان يدربه موسيماني وقتها، بخمسة أهداف لهدف، في نسخة العام 2019.

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