"المحترفين" السعودية تجري تعديلاً على مواعيد جولات الحسم

المصدر: أ ف ب

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أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودية لكرة القدم تعديلا جديدا للمراحل الاربع المتبقية في الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك بسبب تأجيل المرحلة السابعة والعشرين بعد وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

وتقام المباريات المتبقية من المرحلة السابعة والعشرين بين 21 و23 مايو الجاري أبرزها قمة الاتحاد والهلال الإثنين 23 منه.

فيما ستقام مباريات المرحلة الثامنة والعشرين بين 27 و29 مايو، على ان تقام مباريات المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة والثلاثين الأخيرة في 18 و23 يونيو.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من الجمعة حتى الإثنين بعد وفاة رئيس الإمارات.

وافتتحت مباريات المرحلة 27 الخميس بمباراتين حيث فاز الشباب على الفيصلي 1-صفر والتعاون على الباطن بالنتيجة عينها.

وكان من المقرر ان يلتقي الجمعة النصر مع الرائد، والفيحاء وضمك، فيما كان سيلتقي السبت الفتح مع الطائي والأهلي مع أبها، على ان تختتم المباريات الاحد بمواجهتي الاتحاد المتصدر مع الهلال حامل اللقب والاتفاق مع الحزم.

ويتصدر الاتحاد الترتيب مع 61 نقطة من 26 مباراة، بفارق ست نقاط عن وصيفه الهلال حامل اللقب في آخر موسمين، ويأمل في احراز لقبه الأول منذ 2009.

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