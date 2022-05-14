بيراميدز يعلن الحداد لمدة 3 أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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أعلن نادي بيراميدز المصري، الحداد ولمدة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال النادي في بيان رسمي: "مجلس إدارة نادي بيراميدز، والرئيس التنفيذي، والأجهزة الفنية، واللاعبون، وجميع العاملين بالنادي، ينعون بخالص الحزن والأسى، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي انتقل إلى جوار ربه".

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص العزاء والمواساة للأمة العربية، ولحكومة وشعب دولة الإمارات في مصابهم الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم كل محبيه من شتى بقاع الأرض الصبر والسلوان.

ويعلن نادي بيراميدز الحداد ثلاثة أيام، في إطار العزاء على روح سموه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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