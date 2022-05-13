الأولمبية الكويتية تعلن تأجيل منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كانت مقررة اليوم لمدة ثلاثة أيام، لتنطلق الاثنين، وتعديل الجدول الزمني للدورة بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

ووصلت بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات أمس إلى الكويت، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي،، بمشاركة 5 منتخبات (الإمارات، الكويت ، السعودية، عُمان والبحرين).

وضمت بعثة أبيض الصالات 14 لاعباً هم: راشد عبيد محمد، عبدالله راشد الفلاسي، خالد محمد المهيري، سعيد جاسم جنكل، حسن علي الحنطوبي، عبدالله محمد الحوسني، عمر علي النقبي، خالد عبدالله الشوكه، عبدالله جمعة المهيري، حمد حسن البلوشي، عبدالله عبدالمجيد البلوشي، طاهر حسن طارش، حمد علي الزعابي، أحمد حسين بن حماد.

وتُقام جميع مباريات البطولة على ملعب صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في محافظة حولي. الجدير بالذكر أن مواجهات البطولة ستُلعب بنظام الدوري المجمع، والمنتخب الأكثر حصولاً على النقاط يُتوج بلقب البطولة.

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