فرص مانشستر سيتي وليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقترب مانشستر سيتي من حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل جولتين من نهاية المنافسة على البطولة الإنجليزية، وذلك بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب "البريميرليغ" بخماسية في شباك ولفرهامبتون.

ويمتلك مانشستر سيتي 89 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن ليفربول الوصيف، ويتبقى للسيتي مباراتين أمام وست هام وأستون فيلا، ويحتاج لفوز وحيد فقط كي يرفع رصيده إلى 92 نقطة، حتى حال فوز ليفربول هو الآخر بالمباراتين المتبقيتين، سيتفوق السيتيسينز بفارق الأهداف.

وسجل مانشستر سيتي 94 هدفاً، بينما استقبل 22 هدفاً بفارق 72 هدفاً، في المقابل سجل ليفربول 89 هدفاً واستقبلت شباكه 24 هدفاً بفارق 65 هدفاً، أي أن فارق الأهداف لصالح السيتي بـ 7 أهداف، بالتالي فإن تساوي الفريقين في عدد النقاط يمنح الفريق السماوي اللقب حال استمر فارق الأهداف هكذا.

مانشستر سيتي يمكنه أيضاً حسم اللقب بشكل رسمي حال تعثر ليفربول في أي من المباراتين المقبلتين مع فوزه في المباراة المقبلة.

وتعتبر مهمة ليفربول صعبة، حيث أنه في حاجة إلى تعثر السيتي أولاً ثم الفوز في مباراتيه المقبلتين أو الفوز في مباراتيه المقبلتين مثل السيتي وتسجيل عدد كبير من الأهداف، حتى يتفوق الريدز على السيتي وقتها بأكثر من فارق الـ 7 أهداف، حال تساويهما في عدد النقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز