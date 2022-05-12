«كاف» يستجيب لطلب اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان

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استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب نظيره المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية لمباريات المجموعة الرابعة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن الاتحاد الإفريقي استجاب لطلبه بتعديل موعد مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا، لتصبح المواعيد الجديدة يومي 5 و9 يونيو المقبل، بدلاً من 2 و6 من الشهر ذاته.

وكان اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لتأجيل موعد المباراتين، بعدما كشف "كاف" عن موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقام 30 مايو الجاري بالمغرب.

ويقترب الأهلي المصري من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي.

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