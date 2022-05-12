الاتحاد الإفريقي يصدم الوداد المغربي قبل موقعة بترو أتليتكو

المصدر: البيان

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تلقى مسؤولو نادي الوداد صدمة خلال الساعات الماضية، بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الفريق المغربي أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي قرر توقيع عقوبة على الوداد بتقليص الحضور الجماهيري لمباراته المقبلة أمام بترو أتليتكو ليصبح 30 ألف بدلاً من 65 ألف.

وأكد الموقع المغربي أن الوداد سينال هذه العقوبة بسبب شغب جماهيره في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد الموقع المغربي على أن الاتحاد الإفريقي هدد الوداد بمضاعفة العقوبة مستقبلاً حال تكرار أعمال الشغب.

ويقترب الوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه وضع قدماً بعد فوزه الكبير على بترو أتليتكو على أرض الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

ومن المتوقع أن يلتقي الوداد مع الأهلي المصري في المباراة النهائية، لاسيما أن الأخير بات قريباً هو الآخر من الصعود للنهائي بعدما سحق وفاق سطيف برباعية نظيفة، في ذهاب نصف النهائي الذي أقيم بالقاهرة.

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