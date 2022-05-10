أوقفوا فساد كاف.. موسيماني يهاجم الاتحاد الإفريقي بسبب المغرب

المصدر: البيان

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انتقد المدير الفني لفريق الأهلي المصري بيتسو موسيماني، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بدولة المغرب، للعام الثاني على التوالي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي أمس الإثنين إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري في المغرب، بشكل رسمي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "بعد نهاية مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال كانت الشائعات أن جنوب إفريقيا ستستضيف النهائي، وبعد حسم المتأهلين ساد صمت شديد، ثم فجأة تستضيف المغرب النهائي".

وكتب أحد متابعي موسيماني: "لازلت أقول إن حياتو يدير الاتحاد الإفريقي، أوقفوا فساد كاف"، ليرد عليه المدرب الجنوب إفريقي: "على الأقل كان النهائي ذهابا وإيابا، أما الآن!".

ونشر موسيماني صورة من وسم "أوقفوا فساد كاف" الذي يتصدر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلّق: "ما سبب كل هذا؟ ليتصدر "التريند" عالمياً؟".

ويقترب الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك بعدما نجح الفريق المصري في تحقيق الفوز على ملعبه في لقاء ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية على حساب وفاق سطيف بأربعة أهداف دون رد، بينما تغلب الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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