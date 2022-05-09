المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الاثنين عن تعيين نجم كرة القدم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية.

وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق".

وأضاف الخطيب "هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز