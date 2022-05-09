مدرب منتخب الجزائر يصدم رياض محرز

المصدر: البيان

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يجهز مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، مفاجأة صادمة لقائد محاربي الصحراء رياض محرز خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "lagazettedufennec" المتخصص في أخبار الكرة الجزائرية، فإن جمال بلماضي ينوي سحب شارة قيادة منتخب الجزائر من محرز.

وأكد الموقع أن بلماضي يرغب في منح الشارة لإسلام سليماني، بسبب تراجع مستوى محرز مع منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة وعدم قيامه بدور القائد كما هو مطلوب منه.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة أوغندا وتنزانيا يونيو المقبل، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023.

ويعود أول ظهور لرياض محرز مع محاربي الصحراء إلى عام 2014، وشارك النجم الجزائري مع منتخب بلاده خلال هذه الفترة في 75 مباراة دولية.

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