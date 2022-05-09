سبب غريب وراء غياب حازم إمام عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

المصدر: البيان

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جاء غياب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولو اتحاد الكرة أمس الأحد، لتقديم إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر، ليثير التساؤلات حول سبب غيابه.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، وجميع أعضاء مجلسه فيما عدا حازم إمام، على الرغم من تواجده في جلسة توقيع العقود التي جمعت بين مجلس الاتحاد والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر قبل بدء فعاليات المؤتمر الصحفي بلحظات قليلة، وهو الأمر الذي أظهرته الصور التي نشرتها الحسابات الرسمية للاتحاد على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء غياب حازم إمام بالتزامن مع ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، بأنه كان ضمن الجبهة الرافضة مع زميله بالمجلس محمد بركات، لفكرة التعاقد مع إيهاب جلال أو أي مدرب محلي عموماً، وتفضيله التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

وخرج جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريحات كشف خلالها عن مبرر غريب كان وراء غياب حازم إمام عن فعاليات المؤتمر الصحفي، حيث قال علام في تصريحات تليفزيونية: "كل ما في الأمر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كانوا يرتدون زياً رسمياً، ولكن حازم إمام كان يرتدي ملابس (كاجوال)، وهو ما منعه من التواجد بالمؤتمر".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز المعاون لإيهاب جلال يتكون من محمد شوقي مدرب عام وأحمد حسام مدرب مساعد وعصام الحضري مدرب حراس مرمى، وأكد مسؤولو الاتحاد المصري أن عقد إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر سيكون لمدة عامين، لإضفاء حالة من الاستقرار الفني.

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