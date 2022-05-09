محمود كهربا يثير الجدل من جديد

المصدر: البيان

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أثار محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري، المعار إلى نادي هاتاي التركي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، صورة له داخل مقر الأهلي بجانبه درع الدوري المصري والكأس المحلي وممسكاً بكأس دوري أبطال إفريقيا، وكتب عليها: "يتحدث الكومبارسات عنك لأنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم فلن يستمع لهم أحد".

تأتي كلمات كهربا عقب تصريحات أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري عن اللاعب، بعدما ظهر خلال حوار تليفزيوني أمس الأحد عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، وأكد خلاله أن كهربا طلب العودة إلى صفوف الزمالك بعد رحيله.

وجاء رد كهربا ليكون بمثابة النفي على تصريحات أمير مرتضى بخصوص رغبته في العودة إلى صفوف الزمالك مرة أخرى.

ويبتعد كهربا عن المشاركة الأساسية مع فريقه هاتاي سبور، إذ لعب كهربا 12 دقيقة فقط خلال آخر 3 مباريات مع الفريق التركي، وفي 9 مباريات لعبها مع هاتاي صنع هدفين بينما لم يسجل أي أهداف.

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