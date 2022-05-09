مفاجأة.. قطر مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر الكواليس الخاصة بملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت" المصرية: "كل كلمة سأقولها أنا مسؤول عنها، الأهلي أرسل خطابا للعب المباراة النهائية في بلد محايد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الكاملة".

وتابع: "على لسان عضو بارز في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، قال إن مصر لم تتقدم بطلب لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وكان أمامنا طلبان من السنغال والمغرب، وقومنا بعمل تصويت وفازت به المغرب".

وأكمل: "العضو قال أيضاً إن أعضاء الكاف يفضلون أن أي مباراة تكون في مصر أو المغرب لسهولة التنقل والفنادق والمعيشة والنقل التلفزيوني، وكل الأجواء متميزة".

وأضاف: "الجديد أن اسم قطر دخل في الموضوع وهذه معلومة، والبعض اقترحها كحل وسط لإنهاء هذه الأزمة وبالتالي أعضاء الاتحاد الإفريقي لو عرض عليهم التصويت وفي الاختيارات اسم قطر سيترجح كفتها".

وأردف: "لو حدث هذا الأمر سيكون جميلاً، لأن الجماهير المغربية والمصرية متواجدة بكثرة هناك، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، طلب إيجاد ميعاد جديد لمباراة النهائي بسبب تواجدها في نفس يوم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، والقرار الرسمي قد يكون خلال ساعات أو أيام".

ويقترب الأهلي المصري والوداد المغربي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما سحق الأول وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية برباعية نظيفة، بينما فاز بطل المغرب على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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