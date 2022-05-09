الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لكرة اليد ويتأهل لمونديال الأندية

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توج الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالنيجر.

وأقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي بنيامي عاصمة النيجر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز رجال يد الأهلي بنتيجة 32 / 31.

وبهذه النتيجة حصد رجال يد الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي، ليحسم الفريق تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه.



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