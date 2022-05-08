كافو يشارك بحفل ختام جولة كأس العالم في الدوحة

المصدر: الدوحة – البيان

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يستضيف الحي الثقافي كتارا في الدوحة الثلاثاء المقبل احتفالية خاصة بالكأس الأصلية لبطولة كأس العالم في ختام الجولة الترويجية في قطر التي تضمنت باقة من الأنشطة في عطلة عيد الفطر المبارك تزامناً مع بقاء 200 يوم على انطلاق المونديال.

ويشمل الحفل عروضاً بحضور شخصيات رياضية بارزة ومن بينها كافو أسطورة الكرة البرازيلية، والفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم مرتين.

وأعرب خالد علي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي رافقت الجولة الترويجية في عطلة العيد والتي شهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

وقال: حققت الجولة الترويجية للكأس، نجاحاً لافتاً وشهدت مشاركة كبيرة من عشاق كرة القدم، وعززت الأجواء الحماسية مع بقاء أقل من 200 يوم على انطلاق أكبر حدث رياضي في الوطن العربي والمنطقة.

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