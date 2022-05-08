إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنة: تواصلت مع محمد صلاح.. وعودة السعيد واردة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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أقام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، لتقديم إيهاب جلال المدرب الجديد لمنتخب مصر الأول، والذي سيتولى المهمة خلفاً للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي رحل عن تدريب «الفراعنة»، بعد الفشل في حصد لقب أمم أفريقيا وكذلك فشل التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وفي المؤتمر تم إعلان الجهاز المعاون لإيهاب جلال والذي يضم محمد شوقي مدرباً عاماً، وأحمد حسام مدرباً مساعداً، وعصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، ومحمد أبو العلا طبيباً للمنتخب، وستكون مواجهة منتخب غينيا، أول اختبار حقيقي لمدرب منتخب مصر الجديد، إذ سيخوض المواجهة في 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، لمصلحة الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في ضيافة كوت ديفوار العام المقبل، وأوقعت قرعة التصفيات منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

حضور

وشهد المؤتمر حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بصحبة إيهاب جلال، بينما غاب حازم إمام عضو المجلس، وجاء غيابه اعتراضاً على استقدام مدرب مصري لقيادة «الفراعنة» خلفاً للبرتغالي كيروش، بعدما أبدى رغبته في الاستعانة بمدرب أجنبي، وهو ما كان أيضاً موقف كل من محمد بركات وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد.

وفي حديثه في المؤتمر، أكد جلال أنه وجهازه المعاون تولوا المهمة بعد مدرب كبير حقق العديد من الإنجازات وجيل رائع وصل إلى نهائيين لكأس الأمم الإفريقية، ووصل إلى كأس العالم، ولفت إلى أنه سيعمل على البناء على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، ولذا فإن المرحلة الحالية تحتاج التكاتف بين كل الموجودين في الوسط الرياضي، كونه في مهمة أقرب للتكليف، وهي مهمة شاقة ومشرفة، على حد قوله.

وأكد، «لم نأتِ لتكوين فريق جديد ولكن لاختيار مزيج جيد بين اللاعبين الخبرة للمرحلة التي ستعقب مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية. مهمتنا الثانية ستكون تجهيز 60 لاعباً ليكونوا قوام المنتخب الرئيس للعمل على المدى البعيد لتكوين جيل ليكون نواة لمنتخب مصر المقبل».

خبرة

وكشف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أنه بدأ العمل من أسبوعين لجمع المعلومات عن اللاعبين المحترفين والمحليين، لأنه ليس لديه وقت طويل للتحضير أو لعب الوديات، ولديه مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا، ولذا سيقوم باختيار 40 لاعباً سيتم الإعلان عنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه، موضحاً أن هناك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ومنهم من شارك في نسختين من نهائي كأس الأمم.

وأضاف جلال «سنلعب مباراتين بعد أقل من شهر وصنع هوية للمنتخب سيحتاج إلى بعض الوقت ولكن سنحاول صنع شكل مختلف في الفترة المقبلة بقدر استطاعتنا، وسنعمل للمنافسة على جميع البطولات التي سنشارك بها، ولكن أولاً يجب أن نركز على التصفيات التي سنشارك بها. نجاحات المدربين السابقين مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة هي ما تشجعنا على العمل ومحاولة النجاح، وهي ما شجعت اتحاد الكرة على اختيار جهاز فني مصري».

ولفت جلال إلى أنه سيحاول خوض مباراة ودية يوم 13 يونيو المقبل، لتحضير اللاعبين وفي الغالب ستكون من دون اللاعبين الدوليين.

قرار

كما تحدث جلال عن ترشيحه لتولي تدريب منتخب مصر قبل عامين، وقال «رفض منتخب مصر مرتين ليس أمراً سهلاً وفي المرة الأولى لم أرفضه أيضاً، ولكن الظروف أصبحت مختلفة حالياً لأن اتحاد الكرة الحالي أكثر تفهماً».

وأضاف، «تمسكت أيضاً بجهازي الفني بالكامل، في المرة الأولى محمد شوقي كان سيوجد معي أيضاً وعصام الحضري لم يكن مطروحاً من الأساس ولكنه حالياً عمل بشكل رائع وقدم إضافة لحراس المرمى في البطولات السابقة ولذلك لم يكن علي أن أعترض على وجوده وفي التوقيت نفسه مصطفى كمال تمسك بيراميدز». وقال، أشكر جميع من دعم وجودنا هنا في منتخبنا الوطني ونتفهم الآراء التي لم تكن مع القرار، وليس هناك شيء كامل في الحياة.

تواصل

وعن تواصله مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، أوضح جلال، أنه تواصل مع محمد صلاح بالفعل ويأمل أن يحقق جميع البطولات قبل أن يأتي لمساعدة منتخب مصر لأن دوره سيكون كبيراً في الفترة المقبلة، وبالنسبة لعودة اللاعب عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، إلى اللعب الدولي، قال: إذا احتجنا وجود عبدالله السعيد واستمر مستواه بهذا الشكل لا أعتقد بأنه سيرفض الرجوع من الاعتزال.

كما أوضح جلال أن الإعلام الرياضي سيكون جزءاً مثله مثل الجماهير لمساعدة منتخب مصر ويجب أن يلاقي الدعم الكبير من الإعلام في مصر، حتى الذين سيختلفون معه لأنه يتفهم جميع الآراء ولكن الأهم الاحترام المتبادل.

كما تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة في المؤتمر، وكشف تفاصيل عقد جلال، الذي سيكون مدة عامين، وأضاف إن الاتحاد سيعمل على توفير كل طلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر، كي يعمل بأريحية، وستكون هناك لجنة فنية لاختيار مدير فني لاتحاد الكرة لاختيار أكثر من طريقة لعب لتثبيتها في المراحل السنية للمنتخبات السنية.

وأضاف إنه سيتم تنفيذ جميع ما يطلبه الجهاز الفني من مباريات ودية أو أي احتياجات خاصة ودعا الجميع إلى دعم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وخصوصاً لأنه جهاز فني وطني كما طالب العديد من الناس.

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