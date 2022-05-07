تكليف إمام وبركات باختيار المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة إلى كل من حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة.

وتم تكليف الثنائي بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات، وتولي مهمة تشكيل لجنة فنية تتولى وضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنية، بجانب قيامهما ببحث السير الذاتية لعدد من المديرين الفنيين من المصريين أو الأجانب، ورفع تقرير لمجلس الإدارة خلال 10 أيام.

وكان البرتغالي فينغادا تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، وقال علام إن منصب المدير الفني للاتحادات الأهلية يأتي بناءً على توصية من اتحاد الكرة الأفريقي «كاف».

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