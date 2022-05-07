أول قرار من اتحاد جدة بعد التعادل مع الفتح بالدوري السعودي

المصدر: البيان

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اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، قراره الأول بعد التعادل مع الفتح بالدوري السعودي.

وكان الفتح نجح في تعطيل الاتحاد نحور مشواره لحسم لقب الدوري السعودي بعد تعادله معه بنتيجة 4/4، بالجولة 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية فإن نادي الاتحاد قرر استقطاب حكام أجانب لجميع المباريات المتبقية في بطولة الدوري، بسبب غضب مسؤولية من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفتح

وترتب عليها خسارة العميد لنقطتين هامتين في مشواره نحو حسم لقب الدوري.

وأكدت الصحيفة أن قرار إدارة الاتحاد تم اتخاذه عقب انتهاء لقاء الفتح، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تسببت في عدم احتساب هدف صحيح لصالح البرازيلي إيجور كورنادو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتحاد ترغب في تفادي الأخطاء التحكيمية والتتويج مبكراً ببطولة الدوري السعودي.

وكان الاتحاد يأمل في الحصول على نقاط مباراة الفتح كاملة، للاقتراب من التتويج ببطولة الدوري السعودي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، وهو ما لم يحدث.

ويحتل الاتحاد السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، فيما يأتي النصر في الوصافة برصيد 51 نقطة، ثم الهلال ثالثاً برصيد 49 نقطة.

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