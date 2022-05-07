التعاون السعودي يقيل مدربه الهولندي دين بروم

المصدر: أ ف ب

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فسخ نادي التعاون السعودي لكرة القدم السبت عقد مدربه الهولندي جون فان دين بروم، وذلك بعد أقل من 40 يوماً على تسلمه مهمّاته الفنية.

وفشل التعاون في تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما تعرض لأكبر هزيمة له هذا الموسم أمام الاتفاق برباعية نظيفة.

وتراجع التعاون للمركز الرابع عشر بعد أن تجمد رصيده عند 26 نقطة وبات مهدداً بالهبوط.

وقال التعاون في بيان مقتضب "قررت إدارة النادي إنهاء عقد المدير الفني الهولندي جون بروم مقدمة له الشكر ومتمنية التوفيق في محطته القادمة".

وأشار النادي إلى تكليف المدرب السعودي محمد العبدلي لقيادة الفريق الأوّل موقتاً.

وكان آخر فوز حققه التعاون في الدوري قبل 3 أشهر، وتحديداً ضد الغريم الرائد بثلاثية نظيفة في 12 فبراير الماضي.

مذاك، خاض 6 مباريات، فتعادل في 5 أمام الاتحاد والطائي والفتح والفيصلي وأبها، قبل أن يخسر مع الاتفاق، ليحصد في الجولات الست الأخيرة خمس نقاط فقط من أصل 18.

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