وديات نارية للمنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2022

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخوض منتخب السعودية أربع مباريات ودية، استعدادا لبطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق نوفمبر المقبل.

ويلتقي منتخب السعودية مع منتخبات كولومبيا وفنزويلا والإكوادور في يونيو وسبتمبر المقبلين، بحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما لم يتحدد طرف المباراة الرابعة بعد.

ويقيم الأخضر معسكرين بمدينة أليكانتي الإسبانية في يونيو وسبتمبر المقبلين، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمونديال.

وجاء البيان الرسمي للاتحاد السعودي الذي كشف خلاله عن كافة التفاصيل، كالتالي:

يخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقاً.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم، منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز