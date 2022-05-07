الكشف عن سبب تواجد جمال بلماضي في مصر

المصدر: البيان

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يتواجد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، في العاصمة المصرية القاهرة خلال الوقت الحالي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن سبب تواجد بلماضي في مصر يعود إلى رغبة المدرب في حضور مباراة وفاق سطيف الجزائري مع الأهلي المصري.

ويحل وفاق سطيف ضيفاً على الأهلي مساء اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت التقارير المصرية، أن بلماضي يرغب في متابعة بعض لاعبي وفاق سطيف خلال مواجهة الأهلي، من أجل حسم إمكانية ضمهم لمنتخب الجزائر من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وكان وفاق سطيف صعد إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد تخطى عقبة الترجي التونسي، فيما جاء صعود الأهلي إلى نفس الدور بعد تخطيه الرجاء المغربي.

ويبحث الأهلي عن حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه، بينما يبحث وفاق سطيف عن حصد النجمة الإفريقية الثالثة في تاريخه.

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